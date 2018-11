David Charvet accusé de voler la femme d'un autre, il livre sa version

David Charvet s'est senti menacé et il a rapidement riposté. L'ex-star d'Alerte à Malibu est accusée par Jermaine Jones, footballeur de 37 ans qui avait joué pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 2014, d'avoir tenté de coucher avec sa femme. "Depuis le premier jour, je ne lui faisais pas confiance et j'avais raison. Il a tué ma famille ! Je fais juste ce post parce que je n'aime pas ce genre d'hommes qui utilisent les enfants pour avoir des femmes mariées", s'est-il énervé sur ses réseaux sociaux, apposant également un emoji diable sur le visage de David Charvet.

Face à la virulence de ces attaques, l'interprète de Shoud I stay a très rapidement riposté en sollicitant la justice, à qui il a demandé à ce que Jermaine Jones ne puisse plus l'approcher grâce une injonction d'éloignement. Tandis que la décision est toujours en attente, l'acteur et chanteur français de 46 ans a livré sa version ses faits, comme le rapporte TMZ.

Effectivement, il a fait la rencontre de Jermaine Jones et sa femme Sarah via ses enfants qui avaient pris l'habitude de jouer avec ceux du couple à Los Angeles. Mais le footballeur américain, à la retraite depuis septembre dernier, a oublié de préciser que sa femme et lui sont séparés depuis deux mois. Une rupture que le sportif impute au Français depuis le mois de novembre. C'est à partir de ce moment-là que David Charvet a commencé à recevoir des messages de menace par téléphone : "La prochaine fois que je te vois, toi et moi allons mettre les choses au clair. Mec, j'ai un sérieux problème avec toi." Évacué suite aux incendies qui ont touché la Californie, l'ex de Brooke Burke (dont il est officiellement séparé depuis avril dernier) a été suivi de près par Jermaine Jones, qui a été jusqu'à menacer de s'en prendre à sa vie en lui envoyant la photo d'une arme.

Dans ses témoignages, auxquels TMZ a eu accès, David Charvet affirme que le footballeur a contacté le site américain pour colporter l'information selon laquelle il aurait une relation avec sa femme. Or, TMZ assure n'avoir jamais été en contact avec Jermaine Jones. Toutes les accusations ont été faites via les réseaux sociaux.

Quoi qu'il en soit, David Charvet, papa d'Heaven (née en 2007) et de Shaya (né en 2008), assure n'avoir jamais eu de relations intimes avec Sarah Jones : "Nous ne sommes liés de façon romantique ou sexuelle d'aucune façon que ce soit, nous sommes juste amis."