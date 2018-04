David Charvet, son divorce avec Brooke Burke : Il défend sa future ex-femme !

Voilà déjà quelques mois que les routes de David Charvet et Brooke Burke ont pris des directions différentes. Après presque sept années de mariage – une union célébrée de façon très romantique en août 2011 sur un bateau au large de Saint-Barthélemy –, le couple a rompu. Un divorce amorcé par Brooke Burke qui demande la garde partagée de leurs deux enfants, Heaven (née en 2007) et Shaya (né en 2008). L'animatrice et mannequin américain de 46 ans a déposé sa demande le 6 avril 2018 à Los Angeles comme l'a révélé TMZ.com, précisant dans ses documents que le couple était séparé depuis le mois de janvier.

Jusque-là resté silencieux sur le sujet, David Charvet s'est exprimé pour la première fois. Ses premiers mots concernant son divorce sont intervenus cette semaine sur Instagram (son compte est à présent privé) comme le rapporte E! News. Après avoir posté une photo de ses deux enfants, constatant que certains de ses fans s'en prennaient à sa future ex-femme, le chanteur et acteur de 45 ans a pris sa défense. "À tous mes followers. J'apprécierais que vous ne disiez rien de négatif sur Brooke. Elle n'a rien fait de mal et quiconque avec des pensées négatives devrait les garder pour lui. Merci", a-t-il réclamé dans message posté parmi les commentaires.

Juste après l'annonce de leur divorce, Brooke Burke avait réagi, déclarant sur son son blog Modern Mom : "Nous avons essayé de garder notre séparation privée pendant un certain temps par respect pour nos enfants et notre famille. Bien que je croie qu'il s'agisse d'un changement positif, je suis profondément attristée parce que j'ai adoré être mariée. Il m'a fallu beaucoup de temps pour faire la différence entre abandonner et laisser aller, et encore plus longtemps pour reconnaître qu'il était temps de le faire."

David Charvet et Brooke Burke sont restés en si bons termes après leur rupture que les futurs divorcés ont déjeuné ensemble au Cafe Havana, à Malibu, le 19 avril 2018, avec leurs deux enfants.