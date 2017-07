David Charvet : Son fils Shaya lui ressemble de plus en plus...

Depuis la fin du mois de juin, David Charvet est en France pour les vacances. L'ancien chanteur et comédien a embarqué son clan pour faire une halte à Paris. Il a notamment fait du shopping avec son fils Shaya Braven, qui lui ressemble de plus en plus...

Sur Instagram, David Charvet (44 ans) a posté une photo de son petit garçon de 9 ans : "Shaya se rend dans sa boutique pour acheter sa première chemise Charvet", a-t-il écrit en commentaire. Une petite plaisanterie qui fait référence à la boutique de luxe située place Vendôme à Paris et qui porte le même nom que celui de la famille de la mère de l'ex-star d'Alerte à Malibu. Mais ce qui a surtout amusé ses fans, c'est la ressemblance de plus en plus frappante entre son fils et lui !

David Charvet, qui est aussi le papa d'Heaven Rain (10 ans), profite de son séjour en France, lui qui vit depuis son enfance à Los Angeles. Avec sa femme, l'animatrice télé Brooke Burke, ils ont multiplié les activités : bateau et bronzette sur la Côte d'Azur, événement mondain pour les 70 ans de Dior dans la capitale et dégustation de caviar. Ces deux-là savent se faire plaisir !