David Copperfield plus chevelu que jamais : Nouvelle tête surprenante à 60 ans

Même Jim Carrey n'en est pas revenu lorsqu'il s'est retrouvé aux côtés de David Copperfield et de sa jeune et charmante compagne de 31 ans Chloe Gosselin lors de la soirée Harper's Bazaar Icons by Carine Roitfeld organisée au Plaza Hotel de New York en marge de la Fashion Week le 8 septembre dernier. Le célèbre illusionniste américain n'a pas un cheveux blanc à 60 ans et surtout une chevelure si volumineuse qu'elle ne peut évidemment pas être naturelle. L'ex de Claudia Schiffer a-t-il eu recours à une perruque ou s'est-il fait poser des implants ? Nul ne le sait... Pas même le Daily Mail qui a contacté son porte-parole pour connaître ce secret très bien gardé. Une seule certitude, ses récentes apparitions ne sont pas passées inaperçues. Connu dans le passé pour avoir une chevelure plutôt très éparse et un front dégarni, David Copperfield a massivement résolu ses problèmes capillaires.

Le célèbre prestidigitateur, qui a connu le plus grand succès commercial selon le magazine Forbes, a aussi fait parler de lui récemment à la suite de la publication d'une nouvelle interview de Rihanna. En couverture du Elle américain, la chanteuse a été interrogée par plusieurs personnalités dont David Copperfield. Tout comme le top Tyra Banks, le chanteur Eminem, le styliste Zac Posen, le chanteur Pharrell Williams ou encore la championne de tennis Venus Williams, le maître de l'illusion a joué au jeu du "Si tu pouvais...". Alors qu'il lui a demandé où elle aimerait se téléporter si elle le pouvait, la chanteuse lui a répondu : "Dix minutes avant que je perde ma virginité... Et j'espère bien que tu vas le faire. LOL." Une réponse inattendue à laquelle David Copperfield ne s'était certainement pas préparé.