David Cronenberg : Sa femme Carolyn est morte

Carolyn Cronenberg, réalisatrice, monteuse et épouse de David Cronenberg, est morte le 19 juin à l'âge de 66 ans selon The Hollywood Reporter. On ignore encore la cause de son décès. "Elle était attentionnée, douce, aimante et de loin la meilleure personne que nous ayons jamais connue", indique le faire-part de décès rédigé par la famille.

C'est en travaillant comme assistante de production que Carolyn Cronenberg avait rencontré le réalisateur de Vidéodrome, La Mouche, Crash ou encore Maps to the Stars. Elle avait collaboré avec lui sur ses premières oeuvres, telles que Rabid en 1979 et a également été créditée monteuse de The Brood et Fast Company.

Dans les années 1980 et 1990, elle s'était mise à l'écart des plateaux pour élever leurs enfants : Brandon, désormais lui aussi metteur en scène (Antiviral), Caitlin, ainsi que Cassandra, née du précédent mariage de David Cronenberg avec Margaret Hindson. C'est en 2006 que Carolyn revient avec sa caméra pour filmer le making of du film de son mari, A History of Violence avec Viggo Mortensen. Elle explorait ainsi la question de la représentation de la violence au coeur du long métrage. On lui doit aussi le documentaire Too Commercial for Cannes qui revient sur la présentation à Cannes de ce même film.