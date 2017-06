David Delfín : Mort du créateur espagnol, victime du cancer

L'industrie de la mode perd un nouveau talent ! Le créateur espagnol David Delfín est mort ce week-end, à l'âge de 46 ans. Il a succombé à un cancer du cerveau samedi 3 juin à Madrid, a-t-on appris le lendemain.

Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, spectateur de la finale de la Champions League remportée par le Real Madrid ce même samedi, a réagi à la triste nouvelle en adressant à la famille du défunt ses sincères condoléances.

"David Delfin était l'un des créateurs les plus charismatiques et créatifs d'Espagne. Il laisse derrière lui un héritage incomparable", écrit le président du Parti populaire ibérique dans son communiqué. Le compagnon du disparu, le blogueur, styliste et auteur Pelayo Díaz, a lui aussi fait part de sa profonde tristesse. Il a publié sur Instagram une lettre à son intention.