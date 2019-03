David Douillet et Vanessa amoureux face au jeune papa Philippe Lellouche

Cette nouvelle édition du gala caritatif de la Fondation pour la recherche en physiologie a récompensé pour la troisième fois les personnalités qui entreprennent de communiquer de la joie de vivre et du bien-être au public. Le Comité des Stéthos d'or, composé d'experts scientifiques et de professeurs de médecine, sélectionne ceux et celles qui, à travers le rire, la musique ou le spectacle, contribuent à l'augmentation de l'espérance de vie et au maintien en bonne santé.

Lors la soirée, on a ainsi pu voir l'ex-sportif et ex-ministre David Douillet au bras de sa nouvelle femme Vanessa Carrara, le jeune papa Philippe Lellouche (Stétho d'or catégorie Coup de coeur) et sa compagne Vanessa Boisjean, laquelle a retrouvé sa fine silhouette, Didier Barbelivien (Stétho d'or dans la catégorie Chansons d'amour) et sa femme Laure, Jean-Michel Ribes, Pierre Weinmann, Marie Saldmann, Stéphane Plaza, Ary Abittan (Stétho d'or dans la catégorie Comédien), Laurent Gerra (Stétho d'or Humoriste), le docteur Frédéric Saldmann avec sa femme et sa fille, Cyrielle Clair (Stétho d'or catégorie Comédienne), Antoine Duléry et sa femme Pascale Pouzadoux ou encore Philippe Lavil (Stétho d'or dans la catégorie Chansons ensoleillées), Gérard Lenorman (Stétho d'or dans la catégorie Auteur Compositeur Interprète), Patrick Poivre d'Arvor, Nicola Sirkis (Stétho d'or catégorie Rock), Louis Bertignac (Stétho d'or catégorie Musicien), Karine Le Marchand...

Cette liste incroyable ne s'arrête pas là puisqu'il fallait également compter sur la participation de Jean-Paul Rouve (Stétho d'or catégorie Réalisateur), Muriel Robin (Stétho d'or catégorie Humoriste) et sa chérie Anne Le Nen, Michel Jonasz (Stétho d'or catégorie Théâtre), Smaïn, Arielle Dombasle (Stétho d'or catégorie Réalisatrice), Olivier Gérard, Yves Calvi, Claude Lelouch (Stétho d'or dans la catégorie Scène de film mythique) et sa compagne Valérie Perrin, William Leymergie, Vincent Darré, Daniela Lumbroso, Christophe Lambert, la princesse Patricia d'Arenberg, Jean-Paul Enthoven ou encore Benjamin Patou, Bernard Werber, Anne Roumanoff, Sophie Favier, Claire Duroc Danner, la comtesse Martine de Leseleuc de Kerouara, Massimo Gargia...

Grâce aux dons, les premiers programmes de recherches en France et la construction d'un laboratoire entièrement dédié à ces derniers ont pu voir le jour. D'autres avancées ont été présentées au cours de cette soirée composée d'un dîner avec les personnalités, de la remise des Stéthos d'or puis d'une vente aux enchères. La Fondation pour la recherche en physiologie est placée sous l'égide de la Fondation de France et la Fondation Roi Baudouin.

Thomas Montet