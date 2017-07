David et Brooklyn Beckham : Père et fils s'offrent de nouveaux tatouages

David et Brooklyn Beckham sont tous les deux passionnés par les tatouages et partagent avec leurs millions de followers les photos de leurs nouvelles oeuvres. Ces abonnés ont ainsi découvert le mot écrit sur le cou du papa, et le dessin réalisé sur la main de son fils...

C'est sur Instagram que David et Brooklyn Beckham ont dévoilé leurs nouveaux tattoos ! David s'est fait inscrire le mot "Dadda" sur le côté droit du coup, juste au-dessus d'un cheval et de la phrase "Do It Afraid", une possible référence au titre d'un livre écrit par Joyce Meyer et sorti en 2003.

David Beckham s'est également fait retoucher un tatouage au mollet. Le tout a été réalisé au salon Shamrock Social Club, à Hollywood.