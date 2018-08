David et Cathy Guetta : Leurs enfants Elvis et Angie prendront-ils la relève ?

Cathy Guetta se confie sur ses enfants, Elvis (14 ans) et Angie (11 ans cette année). Nés de son mariage avec son ex-mari David Guetta, les deux adolescents ont des personnalités déjà bien affirmées et ils ont visiblement de qui tenir...

Dans une interview accordée cette semaine à Paris Match, long entretien durant lequel elle est également revenue sur les dessous de son divorce avec le DJ, Cathy Guetta a expliqué que son fils et sa fille étaient bien partis pour marcher sur leurs traces, eux qui développent tous les deux un intérêt prononcé pour les activités artistiques et l'univers du divertissement. "Elvis veut devenir mannequin. Il adore la culture rap et hip-hop et se passionne pour l'univers de la mode liée à ce courant. (...) Il est incollable concernant les looks, sait tout des collaborations entre chanteurs et créateurs. Il aime aussi le foot, qu'il pratique, est fan absolu de Kylian Mbappé. Et je sens déjà poindre en lui l'homme d'affaires", a-t-elle glissé.