David et Victoria Beckham inquiets: Leur manoir encore visé par des cambrioleurs

Cambriolages, harcèlement, piratage de données privées... Du fait de leur médiatisation, les stars sont exposées à de graves dangers. Les Beckham en font à nouveau la triste expérience. Un homme a tenté de s'introduire dans la maison de campagne de David, Victoria et leurs enfants.

L'info est signée The Sun ! Mercredi 14 novembre, un homme a tenté de pénétrer illégalement dans la maison de campagne de David et Victoria Beckham, située aux Cotswolds, une chaîne de collines du sud-ouest de l'Angleterre. Le criminel qui n'a pas été identifié a été chassé par sept agents de sécurité et leurs deux chiens de garde, à qui il a visiblement réussi à échapper. Ni David ni Victoria, et aucun de leurs quatre enfants étaient présents au moment de cette tentative d'intrusion.

La maison de campagne des Beckham serait la cible d'une bande organisée. Celle-ci a déjà tenté d'y accéder le 19 octobre dernier. David, Victoria et trois de leurs quatre enfants (Romeo, Cruz et Harper) étaient alors en Australie, l'ex-footballeur pour l'édition 2018 des Invictus Games et son épouse, créatrice de mode, pour la promotion du nouveau numéro de Vogue Australia, dont elle faisait la couverture. Plusieurs hommes cagoulés avaient été filmés par des caméras de surveillance.

"David et Victoria sont absolument dévastés", a confié une source au Daily Mail après le premier incident. "Ils sont extrêmement protecteurs avec leur famille et leur maison, donc l'idée que des gens puissent s'introduire chez eux les a beaucoup contrariés."

Les voisins du prince Harry et son épouse enceinte Meghan Markle, duchesse de Sussex ont renforcé la sécurité, une manoeuvre qui ne décourage pas les malfrats !