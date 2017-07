David et Victoria Beckham : L'anniversaire royal de leur Harper fait scandale

Ce n'est donc pas uniquement pour la petite soeur de Brooklyn (18 ans), Romeo (14 ans) et Cruz (12 ans) que la mère des princesses Beatrice et Eugenie aurait organisé les festivités. Rappelons toutefois que le couple que forment David et Victoria est très proche de la famille royale d'Angleterre et compte notamment le prince William et son frère Harry parmi leurs amis. Ce qui explique que leur fille ait pu "rencontrer une vrai princesse en chair et en os", en l'occurrence la princesse Eugenie, avant de retourner à la réalité et célébrer une nouvelle fois son anniversaire avec tout son clan, réuni au domicile de ses célèbres parents.