David et Victoria Beckham : Le joli cadeau d'Harper pour leurs 20 ans de mariage

Ce 4 juillet 2019, David et Victoria Beckham fêtent leurs 20 ans de mariage. Et pour leurs noces de porcelaine, le couple star a pu compter sur ses enfants pour être gâté. En plus de partager des photos souvenirs et jolies déclarations d'amour sur Instagram, l'ancien footballeur a dévoilé l'adorable cadeau offert par sa cadette, Harper, 7 ans.

En Story, le Britannique de 44 ans a filmé le petit livre personnalisé par sa fille et qui raconte leur vie de famille : "Vous êtes les meilleurs parents du monde ! J'adore faire du sport avec papa et maman à la campagne. Merci pour toutes les super fêtes ! J'aime tellement mon papa, surtout quand tu chantes pour moi quand je suis dans le bain ou quand tu me fais ton sandwich spécial après l'école ! J'aime tellement ma maman, surtout quand elle me met du joli vernis..." Mention spéciale pour les drôles d'avatars de David et Victoria Beckham, représentés avec les différentes coupes de cheveux, parfois douteuses, auxquelles ils se sont essayés depuis 20 ans.