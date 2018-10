David et Victoria Beckham vendent leur maison 33 millions, gros bénef' à la clef

Comme le dévoile le site TMZ, David et Victoria Beckham ont décidé de se séparer de leur chic villa californienne, achetée en 2007. Le couple, toute l'année en déplacement aux quatre coins du monde, a mis la demeure en vente pour 33 millions de dollars !

C'est une villa de 1200 m² habitables que l'ancien footballeur et l'ex-chanteuse des Spice Girls mettent sur le marché immobilier. Elle est composée de six chambres à coucher, neuf salles de bain ou encore d'une bibliothèque et, Californie oblige, elle possède également une piscine. David Beckham (43 ans) et Victoria Beckham (44 ans) ont acheté cette maison 22 millions de dollars au moment où l'ancien footballeur signait un deal extravagant pour rejoindre l'équipe des L.A. Galaxy. Ils espèrent donc faire une très grosse plus-value avec la vente de leur maison.

David Beckham passe désormais une grande partie de son temps à Miami, après avoir réussi à créer une équipe de foot, l'Inter Miami Football Club, qui évoluera en MLS (la ligue américaine). Quant à Victoria Beckham, reconvertie avec succès dans la mode, elle navigue entre Los Angeles, New York et Londres. Le couple possède aussi un superbe bien immobilier dans la capitale britannique. Les enfants du couple – Harper (7 ans), Cruz (13 ans), Romeo (16 ans) et Brooklyn (19 ans) – ont longtemps étudié à Los Angeles mais devraient eux aussi passer plus de temps à Londres.

Thomas Montet