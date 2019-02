David Ginola et Maëva Denat complices en soirée, leur fille a fêté ses 1 an

David Ginola et sa compagne Maëva Denat vivent à Londres. Dans ces circonstances, rien de surprenant à ce que le couple ait participé à une soirée caritative organisée le 27 février 2019 dans la capitale britannique. L'ancien footballeur de 52 ans, devenu animateur, et le sublime mannequin de 30 ans se sont rendus ensemble au gala annuel The Beating Hearts Ball, organisé par l'association British Heart Foundation dont Pippa Middleton est l'ambassadrice. La petite soeur de Kate Middleton a d'ailleurs assuré sa toute première sortie officielle depuis la naissance de son fils en octobre dernier, un petit Arthur.



Pour cette rare apparition, David Ginola et Maëva Denat se sont montrés complices lors du photocall, la jolie brune attirant l'attention dans un joli look noir simple et classique agrémenté d'un béret rouge coordonné à ses escarpins. La présence du couple à cette soirée caritative ne doit rien au hasard puisqu'elle concernait les maladies cardiaques. Pour rappel, David Ginola a récemment connu un épisode qui aurait pu lui être fatal.

En mai 2016, l'ex-star du PSG a été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match organisé dans le Sud de la France, à Mandelieu. Le handballeur Olivier Girault, le chanteur M. Pokora et le footballeur Frédéric Mendy lui avaient prodigué les premiers soins en attendant l'arrivée des pompiers qui l'avaient conduit en urgence au centre hospitalier de Monaco. David Ginola n'a gardé aucune séquelle de ce malaise cardiaque, un miracle.

Cette sortie est intervenue quelques jours après une date importante pour David Ginola et Maëva Denat, la célébration du premier anniversaire de leur fille née en février 2018 et dont le prénom demeure secret. La fillette a été déguisée en licorne pour l'occasion, comme l'a révélé sa maman sur Instagram.