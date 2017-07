David Ginola et sa jeune compagne Maeva, inséparables à Saint-Tropez

A Saint-Tropez, les événements festifs battent leur plein en cette période d'été. La semaine dernière, la grande soirée estivale de l'hôtel Byblos, qui fête cette année ses 50 années d'existence, était ainsi organisée en présence de nombreuses célébrités, sur l'invitation du propriétaire des lieux, Antoine Chevanne.

Pour ce faire, les stars étaient réunies dans la boîte de nuit tout aussi légendaire du palace tropézien, les Caves du Roy. Sur place, les photographes ont notamment croisé la route de David Ginola et de sa jeune compagne Maeva Denat. De 22 ans sa cadette, la jeune femme partage la vie de l'ex-footballeur depuis un peu plus d'un an maintenant. Complice, le couple a profité de l'événement pour saluer M. Pokora, Audrey Fleurot, Mélanie Bernier, Ary Abittan ou bien encore Didier Deschamps.

D'autres couples tout aussi amoureux avaient assuré le déplacement, comme Nagui et sa bien-aimée Mélanie Page, Jean-Michel Signoles et sa femme Laurence, ou bien encore Danièle et Franck Dubosc. Michael Youn et Isabelle Funaro étaient de la partie, tout comme Daniel Hechter, Benjamin Morgaine, Caroline Barclay, Cyril Karaoglan, Delphine Pastor et Caroline Scheufele (présidente de Chopard).

Selon Nice-Matin, Lily Allen a réalisé un "set expédié" de "35 minutes qui n'a pas vraiment convaincu". Qu'à cela ne tienne, les quelque 1000 invités ont pu se déhancher au rythme des musiques offertes aux platines par DJ Jack E., qui fait les belles nuits des Caves du Roy depuis désormais 20 ans. Le disque jockey était accompagné du chanteur Julian Perratta, venu interpréter des tubes pour l'occasion.