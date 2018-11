David Ginola, sa fille Carla première éliminée de DALS 9 : "C'est inadmissible"

Le 6 octobre 2018, après seulement deux semaines de compétition dans Danse avec les stars 9 sur TF1, Carla Ginola, fille de l'ex-footballeur devenu animateur David Ginola, était la première candidate éliminée du programme artistique.

Interrogé dans Les Terriens du samedi (C8) ce 3 novembre sur la participation express de sa fille à DALS 9, l'animateur d'Incroyable talent (M6) – qui avait participé à la première saison du concours – et papa de Carla a regretté publiquement cette éviction. "Je trouve ça inadmissible", a-t-il insisté d'entrée de jeu. Et de poursuivre : "C'est peut-être celle qui n'avait pas la légitimité d'être là. Carla, c'est ma fille, elle est connue pour ça même si elle est influenceuse. C'est une fille qui a eu son bac avec mention, qui a fait quatre ans d'université, qui a été diplômée de l'université de business de Londres. Je trouve que ça a été une très belle opportunité de faire cette émission mais il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'émission qui ne me plaisent pas."

Aussi, quand Laurent Baffie lui a demandé s'il pensait que l'émission était truquée, David Ginola a statué face à Thierry Ardisson : "C'était l'électron qui devait être éliminé la première. Si ça me touche moi, ça ne me pose pas de problème, mais là on ne s'amuse pas parce qu'elle a été beaucoup touchée par ça, sur le fait qu'elle n'a pas été véritablement jugée pour ses qualités de danseuse... Elle a été jugée par le fait qu'elle n'était pas une star reconnue."

Finalement, après la diffusion de quelques images de DALS 9 dont celles où l'on voyait Carla en larmes suite à son élimination, David Ginola a admis : "C'est vrai que je ne l'ai pas suffisamment prévenue de la violence de ce monde-là, de cette organisation où l'on vous fait croire des choses et que finalement, à l'arrivée, les choses ne sont pas ce qu'on vous a expliqué."

