David Ginola souhaite "bonne chance" à sa fille Carla pour Danse avec les stars

David Ginola enchaîne les projets télé. Présentateur régulier sur M6 depuis 2016, il s'était imposé en animant La France a un incroyable talent et plus récemment, Audition secrète. C'est désormais pour être à la tête d'un programme d'information que la chaîne lui fait confiance. Un nouveau rendez-vous qui sera programmé chaque samedi et au cours duquel, chaque semaine, il accompagnera des Français expatriés dans une ville et sur une thématique différente.

L'ancien footballeur n'est pas le seul à faire de la télé. Sa fille Carla, âgée de 25 ans, est au casting de la prochaine saison de Danse avec les stars. Après avoir brièvement joué les chroniqueuses dans Touche pas à mon poste en 2017, la jeune mannequin s'offre une nouvelle exposition médiatique et pas des moindres. Interrogé par Télé 7 jours à ce sujet, David Ginola a dévoilé ce qu'il pensait de voir sa fille fouler le parquet sur TF1 à l'automne prochain : "C'est une belle aventure et je lui souhaite bonne chance. Excellente danseuse, elle va démontrer qu'à force de travail, elle peut surprendre." De tendres encouragements qui devraient pousser la jeune Carla à se surpasser.

David Ginola est également le père d'Andréa (27 ans), le frère de Carla, qu'il a eu avec sa première femme Coraline. Ils se séparent en 2016, après vingt-cinq ans de vie commune. Depuis décembre 2016, il est en relation avec le mannequin Maeva Denat de 22 ans sa cadette. En février 2018, Maeva a donné naissance au premier enfant du couple, une fille.

Retrouvez l'interview de David Ginola en intégralité dans le prochain numéro de Télé 7 jours, en kiosques lundi 27 août 2018.