David Guetta : Câlins complices avec sa belle Jessica à Miami

Quand il n'est pas derrière les platines, le DJ français superstar David Guetta prend du repos bien mérité. Pour Noël, il s'est envolé sous le soleil de Miami, avec sa compagne, la très charmante Jessica Ledon.

Le 27 décembre, on pouvait voir David Guetta (50 ans) profitant de la plage à Miami Beach avec des amis mais aussi et surtout avec sa belle, le mannequin cubain Jessica Ledon (24 ans). Le couple, en maillot de bain, était ravi de cette parenthèse et s'est ainsi longuement câliné tout en échangeant des baisers. Les amoureux aiment multiplier les activités à deux puisqu'on a pu les voir au festival de musique de Coachella ainsi qu'à la cérémonie des NRJ Music Awards.

David Guetta, qui devrait sortir un disque prochainement, s'est produit au club LIV de Miami le 29 décembre. Ses fans français l'attendent, eux, le 19 janvier à Paris sur la scène de l'AccorHotels Arena.

Le DJ, divorcé (contre l'avis de son frère) de Cathy Guetta, fréquente Jessica depuis 2016. Le couple avait d'ailleurs officialisé en prenant part à un dîner d'État à l'Élysée.