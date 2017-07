David Guetta : En vacances à Ibiza, sa chérie Jessica Ledon offre une danse sexy

Sea, yacht and sun ! Voilà maintenant plusieurs semaines que David Guetta et sa chérie Jessica Ledon profitent de vacances décontractées en Espagne. Accompagné d'un groupe d'amis, le couple ne se refuse rien et passe le plus clair de son temps à s'éclater dans l'eau azur de la Méditerranée, lorsqu'il n'est pas en train de se prélasser sous les chauds rayons du soleil.

Actif sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où il est désormais suivi par près de 8 millions de fans, David Guetta s'est saisi de son compte pour publier mercredi 26 juillet une vidéo où l'on peut voir sa sublime compagne offrir une danse très sexy aux côtés de deux amies. Admiratif face à sa girlfriend et leur bande, le DJ de 49 ans a commenté : "L'enregistrement le plus chaud de l'été @jbalvin avec les miens @jessledon @gretajp13 et @monicamonlim."