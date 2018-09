David Guetta et le suicide de son ami Avicii : "Il ne savait pas dire non"

"Quelque chose d'horrible vient de se passer. Nous avons perdu un ami avec un si beau coeur et le monde a perdu un incroyable musicien de talent. Merci pour tes belles mélodies, le temps que nous avons partagé en studio, à jouer ensemble comme des DJs ou juste à profiter de la vie comme des amis", tels avaient été les premiers mots de David Guetta lorsqu'il avait appris la mort brutale d'Avicii survenue le 20 avril 2018, requalifiée en suicide quelques jours plus tard. Toujours sous le choc du décès de son ami de 28 ans, le DJ français de 50 ans se souvient de lui comme d'"un mec très gentil, généreux, l'un des plus talentueux avec qui j'ai travaillé en studio."

Au Parisien – qui l'a rencontré à l'occasion de la sortie de son nouvel album 7 ce vendredi 14 septembre 2018 –, David Guetta avoue avoir envisagé différemment sa vie après la mort de Tim Bergling (le vrai nom d'Avicii). "Au-delà de la peine que j'ai eue de perdre un ami, cela nous a fait réfléchir, moi et d'autres DJ, sur notre manière de vivre, d'aller parfois au-delà des limites. Ça ne s'arrête jamais", confie l'ex-mari de Cathy Guetta. Heureux d'avoir la carrière qui est aujourd'hui la sienne et lui a permis de collaborer avec de grands artistes internationaux tels que Rihanna, Sia ou Justin Bieber, David Guetta sait pourtant "qu'il faut apprendre à dire non". "Avicii ne savait pas dire non", regrette le DJ.

Le faiseur de tubes qui a encore passé un été fou à Ibiza a vu la mort de son ami comme "un déclic". "Je veux prendre mon temps pour moi, désormais." Ce temps dont il est question inclut ses deux enfants Elvis (14 ans) et Angie (11 ans) mais aussi sa jeune (25 ans) et ravissante compagne Jessica Ledon.