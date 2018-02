David Guetta, papa fier pour les 14 ans de son fils Elvis : "Je t'aime"

Vendredi 9 février, le fils de David et Cathy Guetta (divorcés en 2014), Elvis, soufflait sa 14e bougie. À cette occasion, ses deux célèbres parents se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour célébrer ce grand jour.

Il y a d'abord eu une première publication de la reine d'Ibiza. "Mon Elvis, je suis si fière de toi... Tu es généreux, bienveillant, respectueux, drôle, trop stylé et surtout d une gentillesse extrême... 14 ans aujourd'hui... happy birthday mon fils, mon Elvis... je t'aime", a écrit Cathy Guetta sur son compte Instagram.

Puis vint le message du DJ, qui accompagnait une rare photo prise au côté de son fils déjà si grand. "Happy birthday @elvisguetta, je t'aime et je suis fier de toi ! On a fêté ça avec un shopping supreme", a-t-il écrit sur le même réseau social en référence à la célèbre marque de vêtements.

David et Cathy Guetta sont également parents d'Angie (10 ans), plus jeune et donc plus discrète que son frère. En novembre dernier, Elvis s'était affiché pour la toute première fois sur le tapis rouge d'un grand événement officiel, lui qui accompagnait à l'époque son père aux MTV Europe Music Awards.

De son côté, Cathy Guetta avait évoqué ses enfants dans l'interview qu'elle avait accordée à Paris Match en 2014 pour annoncer sa rupture avec l'artiste musical. "Je suis très impliquée dans leur éducation, attentive à leur scolarité et à leur vie d'enfant. Mais je sais mettre des limites. Je tiens à leur inculquer le respect, la politesse, la valeur de l'argent, la fierté, le goût de l'effort et de la passion. J'ai envie de leur transmettre l'héritage moral de mes parents."