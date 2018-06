David Guetta s'éclate avec son fils Elvis à Ibiza non loin de Cathy...

De retour à Ibiza, véritable paradis des clubbers dont il est un habitué de longue date, le DJ français David Guetta a embarqué son fils dans ses valises. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a ainsi partagé une photo avec Elvis, lors d'un moment de détente entre deux prestations.

Convié à se produire au célèbre club Pacha pour la soirée "Fuck me I'm famous !" ainsi qu'au Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, David Guetta profite de son temps libre sur l'île pour prendre du bon temps. Ainsi, il est accompagné de son fils Elvis (14 ans) et, ensemble, ils multiplient les activités. "On traîne à Ibiza avec mon fils @elvisguetta et les garçons !!!", a-t-il commenté en légende d'une photo d'eux sur un bateau avec des amis du jeune homme, le 7 juin 2018. De son côté, Elvis a lui aussi posté une photo prise sur un jet-ski sur les eaux bleues.

Pendant ce temps, non loin de là, Cathy Guetta – ex-femme de David et mère d'Elvis – est elle aussi à Ibiza pour le travail. En effet, elle vient d'ouvrir le restaurant de plage Bikini by Cathy Guetta du côté de Talamanca Bay.