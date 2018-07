David Guetta : Sa jeune chérie Jessica Ledon canon à la plage

La carrière internationale de David Guetta contraint le célèbre DJ français de 50 ans à être souvent séparé de sa jeune et jolie compagne, l'actrice et mannequin Jessica Ledon. De retour à Ibiza pour le lancement d'une nouvelle saison qui promet d'être riche en soirées et qui a pour particularité de voir le grand retour de son ex-femme Cathy Guetta qui a ouvert une nouvelle plage privée (Bikini by Cathy Guetta), David Guetta n'est, pour l'instant, pas accompagné de sa moitié. Jessica n'en est pas malheureuse pour autant.

Installée à Los Angeles, la sublime brune de 25 ans se la coule douce sous le soleil de la Californie. Elle a récemment publié sur Instagram une photo d'elle à la plage. Dans un maillot de bain une-pièce bicolore jaune et noir, Jessica Ledon feint d'ignorer l'objectif, regardant la mer. Sa silhouette bronzée est impeccable.