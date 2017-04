David Guetta : Son frère Bernard lui a déconseillé de divorcer de Cathy...

Malgré les seize années d'écart qui séparent David et Bernard Guetta, leurs carrières totalement à l'opposé l'une de l'autre et une enfance au cours de laquelle ils n'ont pas grandi ensemble, partageant seulement le même père, force est de constater que les liens familiaux savent s'exprimer quand le besoin se fait sentir...

Dans Vanity Fair, qui dresse un portrait croisé de ces deux figures médiatiques, on en apprend un peu plus sur les liens familiaux entre le DJ star et le journaliste de France Inter. Ils ont le même papa, Pierre, mais n'ont jamais été élevés ensemble. D'ailleurs, quand Bernard quitte la maison parternelle à 12 ans, c'est, quelques années après, au même âge que David décide de venir vivre à son tour chez son père. "J'étais épouvantable. On m'avait élevé [sa mère Monique, psychanalyste, ndlr] dans l'idée que la société était profondément injuste, je faisais toutes les bêtises possibles", raconte le DJ. Toutefois, auprès de son père et sa nouvelle compagne Michèle, son attitude change vite. "Ils m'ont super bien recadré", confie-t-il.

Pendant que David traverse l'enfance, Bernard connaît déjà ses premières heures de gloire professionnelle. "Il était chouchou de ma grand-mère", raconte David. Mais des années plus tard, comme il s'en amuse lui-même, si son clan ne sait pas toujours vraiment ce qu'il fait comme métier, d'un point de vue professionnel, David n'a pas à se plaindre! "J'ai fini par être plus connu que Bernard, ça m'a pris longtemps !", dit-il.

Ces différences, cet écart d'âge, ne sont toutefois rien quand un problème survient. Ainsi, cela n'a pas empêché le cadet de demander des conseils à l'aîné alors que son mariage avec Cathy Guetta battait de l'aile. David s'est tout naturellement tourné vers son frère : "J'étais au bord du divorce, je lui ai demandé conseil. Il était contre. J'étais en pleine crise de la quarantaine", raconte le musicien. Et d'ajouter que son frère lui a même rétorqué : "La crise de la soixantaine, c'est bien pire ! Alors ne te plains pas !"

Thomas Montet