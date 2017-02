David Hallyday : Ce qu'il veut transmettre à ses enfants...

À 50 ans, David Hallyday a beau se sentir toujours "comme un gosse", cela n'empêche qu'en tant que père de trois enfants, il a des responsabilités. Le chanteur assume pleinement son rôle et a même une idée précise des valeurs qu'il veut leur inculquer...

Interrogé par le Journal du dimanche, David Hallyday a apporté une réponse sincère sur sa paternité. "À mes enfants, j'ai voulu transmettre le goût du travail, des autres, du partage et de l'effort. On est séparés depuis très longtemps avec mon ex [Estelle Lefébure, avec qui il a eu Ilona, née en 1995, et Emma, née en 1997, NDLR], mais je voulais leur montrer que l'inconfort peut aussi être constructif", dit-il. L'artiste confesse avoir réussi à installer une belle complicité avec ses enfants. "Je leur ai inculqué ces valeurs dans le fun, la légèreté. Faudrait demander à mes enfants [il est aussi le papa de Cameron, né en 2004 et dont la maman est Alexandra Pastor], mais je pense être un papa cool. Comme un grand frère parfois. Leurs potes m'appellent pour sortir. Je communique très bien avec eux", ajoute-t-il.

Installé à Londres depuis quelques années, David Hallyday aime partager de bons moments avec ses enfants. Il suit ainsi de près les études de sa fille Emma, qui étudie le dessin et le design d'intérieur. Quant à Ilona, qui mène une carrière de mannequin, il confesse être jaloux d'un savoir qu'elle possède et pas lui : la langue bulgare. En effet, Sylvie Vartan, la grand-mère de la jeune fille, lui a enseigné sa langue maternelle. "C'est peut-être ma fille qui va m'apprendre le bulgare...", dit-il.

Thomas Montet

L'interview intégrale de David Hallyday est à lire dans le JDD du 26 février 2017.