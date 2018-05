David Hallyday et l'album inédit de Johnny : "Quelle voix !"

Dans l'affaire autour du testament de Johnny Hallyday, les avocats de chacun ont rendez-vous le 24 mai 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre. Ce dont les fans rêvent en revanche, c'est de la sortie de l'album inédit du rockeur, mort en décembre dernier. David Hallyday, qui chantait ce week-end à Boulogne-sur-Mer, a accordé une interview à La Voix du Nord.

Mi-avril, la justice gelait les biens français de Johnny Hallyday mais donnait son feu vert pour la sortie de son dernier album, enregistré et validé avant sa mort. Au programme, une dizaine de chansons dont les titres sont : Made in rock n'roll, Mon pays c'est l'amour, L'Amérique de William, 4m², Back in LA, J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tomber encore et Un enfant du siècle. Johnny Hallyday les a enregistrées alors qu'il souffrait déjà d'un cancer et qu'en raison de son traitement, ses médecins l'avaient contraint à arrêter de fumer. David Hallyday raconte avoir pu écouter deux d'entre elles avant le décès de son père : "J'ai écouté deux titres dans la voiture avec pas mal de bruit derrière. Ce que je peux vous dire, c'est que la voix de mon père est exceptionnelle, c'est ce qui ressort. On a cette voix riche et forte qu'on retrouve sur tous ses albums. C'est difficile d'en dire plus car c'était des maquettes mais en tout cas, quelle voix !"

La qualité de la voix de Johnny Hallyday sur ces chansons promet d'être fantastique à en croire les quelques chanceux, comme son ami et ancien producteur Jean-Claude Camus, qui ont pu les écouter. Reste à patienter jusqu'à la sortie du disque qui devrait avoir lieu en novembre 2018.

En tournée depuis le mois de février, David Hallyday ne manque pas de rendre hommage à son père sur scène : d'abord en reprenant J'ai oublié de vivre, mais aussi Sang pour Sang qu'il lui avait composé à la fin des années 1990 pour l'album du même nom. Cet album avait rencontré un immense succès et permis au père et à son fils de se retrouver. Enfin, David Hallyday chante l'inédit Ma dernière lettre, une chanson dans laquelle il imagine ce que Johnny aurait pu lui écrire avant son grand départ.