David Hallyday et Laura Smet : "Très peu vus en 7 ans", selon l'ami de Johnny

Proche de Johnny Hallyday, dont il était le manager depuis 2012, Sébastien Farran se confie dans une longue interview accordée au JDD ce dimanche 25 mars 2018. Il évoque frontalement la tempête médiatique autour du testament de Johnny Hallyday et la division de la famille, entre les enfants aînés Laura Smet et David Hallyday qui contestent l'héritage, et Laeticia qui défend les volonté de son regretté mari et les intérêts de leurs filles.

"Laeticia Hallyday est dévastée, assure Sébastien Farran. Elle a perdu son mari, sa vie, son univers – pour elle, Johnny était au centre de tout. Vous imaginez le vide... Et en plus, elle est salie, bafouée, on la présente comme une sorcière. Le pire, c'est qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a eu aucun dialogue avant un tel déchaînement." Évoquant une "chasse à l'homme – ou plutôt à la femme", le manager du Taulier ne va pas hésiter à monter au créneau pour voler au secours de Laeticia... quitte à envoyer une petite pique au clan adverse.

À l'écouter, David et Laura "avaient une place toute naturelle" dans la famille, d'autant que Laeticia désirait plus que tout son unité. "Mais vous savez comment sont les familles recomposées : bien sur le papier, moins bien chez le psy", lâche Farran, avant d'en remettre une couche : "David et Laura, en sept ans, je les ai très peu vus. Pourtant ils étaient invités à Saint-Barth, ou à L.A. pour Noël, mais ils ne venaient pas. On les voyait parfois aux concerts à Paris".

Touché par cette distance, Sébastien Farran dit avoir essayé d'en parler à leur père, "mais je sentais que c'était compliqué", constate-t-il. Face à ces dires, les deux enfants aînés reprochent eux à Laeticia et à son clan de les avoir éloignés de leur père, au point de leur interdire l'accès à Marnes-la-Coquette dans les derniers jours du rockeur, emporté par le cancer le 5 décembre 2016.

Interview à retrouver en intégralité dans le Journal du Dimanche, en kiosques le 25 mars 2018.