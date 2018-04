David Hallyday "orphelin de père depuis pas mal d'années déjà", les mots chocs

Interviewée cette semaine par nos confrères du magazine Gala pour faire la promotion de son concert à venir au Grand Rex le 14 avril prochain, Sylvie Vartan est revenue sur la relation compliquée, bien qu'aimante, de son fils David avec son père Johnny Hallyday.

Alors que le chanteur de 51 ans est, avec sa soeur Laura Smet, en plein bras de fer face à Laeticia Hallyday pour tenter d'obtenir un droit de regard sur l'album du regretté rockeur (ainsi que le gel de ses avoirs dans la continuité de leur demande, soit la contestation de sa succession qu'il a choisi de léguer entièrement à son épouse), Sylvie Vartan a assuré que son fils vivait une nouvelle "une forme d'abandon". L'icône des yéyés se montre d'ailleurs très dure pour évoquer les rapports entre père et fils, elle qui ne cache pas toute sa "tristesse" face à cette affaire.

"Johnny avait quatre enfants, pas deux. Quatre. Orphelin de père, David l'est depuis pas mal d'années déjà, mais là, c'est vraiment violent. Il y a des choses, comme le manque, qui ne peuvent pas être effacées, ni réparées, on ne peut pas revenir en arrière. Dans ce cas, être artiste est une bénédiction, car c'est la possibilité d'exprimer, de partager. Laura et David ont cette chance-là, celle d'être artistes", a-t-elle confié.

Au final, la chanteuse de 73 ans assure que "le plus bel héritage, c'est l'amour que l'on donne". Et d'enfoncer le clou sur la notion de transmission, toujours dans l'optique de soutenir la démarche de son fils. "Quand depuis qu'on est enfant on écoute les disques de son père, quand les premières chansons sur lesquelles on apprend à jouer de la batterie sont celles de son père, et qu'on vous dit que, désormais, il va falloir lever le doigt et demander l'autorisation pour les écouter... Ce n'est même plus une affaire d'héritage, c'est juste inimaginable, impensable !", a-t-elle conclu.

Pour rappel, la décision du tribunal sera rendue le 13 avril.

