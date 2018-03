David Hallyday parle enfin : Ses "moments les plus forts" avec Johnny

C'est le premier entretien de David Hallyday depuis la mort de son père il y a trois mois. C'est aussi la première fois que l'artiste de 51 ans parle alors que sa demi-soeur Laura Smet et lui ont assigné Laeticia en référé pour obtenir un droit de regard sur le dernier album de Johnny Hallyday. Dans un long entretien accordé au Parisien, publié ce dimanche 18 mars 2018, David s'en explique, évoque le rassemblement populaire de La Madeleine et se souvient que ses plus beaux souvenirs avec son père sont ceux de l'enregistrement de leur album Sang pour Sang qui fut un immense succès en 1999.

Vendredi 16 mars, Sylvie Vartan enflammait le Grand Rex et rendait hommage à son premier amour, Johnny Hallyday. Au même moment, à Ambès, près de Bordeaux, leur fils David chantait lui aussi, dont deux chansons de son père (J'ai oublié de vivre et Sang pour sang) et un titre inédit inspiré par sa disparition (Ma dernière lettre). C'est à l'issue de sa prestation que le père d'Ilona, Emma et Cameron Smet a enfin parlé : "Je ne communique pas énormément, comme vous pouvez le voir. D'abord quand on perd un proche, on souffre de la même façon. (...) Cela fait partie de ma personnalité cette discrétion."

David Hallyday raconte se confier à travers ses chansons comme dans cette Dernière lettre où son complice Arno Santamaria a imaginé ce qu'aurait pu lui écrire Johnny avant de partir : "Ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri/C'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit." David se souvient de son apparition au Palais des sports en 1979 : à 13 ans, il fait la surprise d'accompagner son père à la batterie. "Grand moment, mais toutes les fois où je suis monté sur scène avec lui ont été intenses." Et parmi les grands souvenirs il y a l'aventure Sang pour sang, un immense succès commercial mais avant tout les retrouvailles entre un père et son fils qui n'avaient jamais passé autant de temps ensemble. "Une période très très forte. Je ne le voyais pas souvent, c'était l'opportunité pour nous de se reconnecter et de passer ensemble des moments intenses. (...) Sang pour sang était un travail très personnel (...) Je l'ai composé en trois semaines, je voyais mon père tous les jours, on écoutait tout ensemble, mon but, c'était de passer du temps avec lui et de faire un projet ensemble. C'est l'un des moments les plus forts de ma vie."