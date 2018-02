David Hallyday prend la défense de ses petites soeurs Jade et Joy

Jade et Joy, adoptées en 2004 et 2008, sont bien loin de ce tumulte. Laeticia a en effet quitté Los Angeles avec ses fillettes pour rejoindre New York où elle a retrouvé ses amis Hélène Darroze, marraine de Joy, et Jean Reno, parrain de Jade.

Pour rappel, le testament de Johnny Hallyday, modifié pour la dernière fois en 2014, fait de sa dernière épouse Laeticia la seule bénéficiaire. Le Taulier aurait alors volontaire déshérité ses aînés. La raison ? De son vivant, la star leur avait fait d'importantes donations. Comme l'avaient ainsi indiqué nos confrères de RTL, en ce qui concerne Laura Smet, "son père avait apporté en 2003, 442 000 euros pour l'achat d'un appartement rue du Cherche-Midi. Quatre ans plus tard, 450 000 euros pour acheter un autre appartement, rue Bonaparte, plus grand, de 106 M2. Cet appartement ayant été acheté plus ou moins 1.200.000 euros, Laura Smet recevait également depuis 2004, par virement bancaire pour payer le crédit de l'appartement de la rue Bonaparte, environ 5 000 euros mensuels. Au total, près de 800 000 euros jusqu'à aujourd'hui". Pour David, "Johnny lui avait légué en 2002 sa part de la maison où il avait vécu avec Sylvie Vartan : la Villa Montmorency. Cette part évaluée à l'époque à 3 millions d'euros est estimée aujourd'hui à 10 millions d'euros".

Avant sa mort, Johnny Hallyday aurait alors pensé à l'avenir de Jade et Joy. L'éditorialiste du Point Patrick Besson a d'ailleurs signé une tribune dans le magazine, défendant Laeticia et appelant à respecter les dernières volontés du défunt. Comme il l'indique, la star a estimé que ses "fillettes vietnamiennes" avaient "davantage besoin de sa fortune car elles étaient des enfants".