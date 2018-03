David Hallyday : Sa "dernière lettre" à son père, Johnny Hallyday

Vendredi 16 mars 2018, pendant que Sylvie Vartan rendait un hommage vibrant à son premier amour sur la scène du Grand Rex, devant une partie de sa famille dont les enfants de son fils, David Hallyday, ce dernier était du côté de Bordeaux. Actuellement en tournée, le chanteur de 51 ans n'a pu assister au concert de sa mère puisqu'il se produisait à Ambès en Gironde. Le Parisien y était et évoque dans son édition du 18 mars la chanson inédite interprétée par David.

C'est au troisième rappel que David Hallyday, visiblement très heureux de retrouver son public, s'est fait plus grave : "Je vais vous chanter une chanson que personne n'a jamais entendue et que j'ai envie de partager avec vous directement. Elle est très spéciale pour moi. Elle n'a que quelques jours. Elle a été composée avec mon ami Arno Santamaria, à Londres, pour mon père et pour vous. J'y ai mis tout ce que j'ai pu lire dans mon coeur et le sien." Après cette introduction bouleversante, David révèle le titre de cette chanson : Ma dernière lettre.

Moi, je ne t'oublierai pas

Selon Le Parisien, une photographie de Johnny Hallyday apparaît alors sur scène et David chante en refrain : "Ce que j'ai jamais dit/C'est juste un dernier cri/Avant le paradis." Comme lors du premier spectacle de sa tournée, David Hallyday a également repris deux chansons de son père : J'ai oublié de vivre et Sang pour sang, extrait de l'album éponyme que David avait composé pour Johnny en 1999. C'est également une chanson que Sylvie Vartan a choisi de chanter hier soir. Lors du premier concert de sa tournée, David Hallyday avait lancé devant son public un "Moi, je ne t'oublierai pas", qui laissait imaginer sa blessure.

David Hallyday et sa soeur Laura Smet se sont engagés dans une âpre bataille judiciaire contre Laeticia Hallyday, unique héritière de leur père. La première audience en référé jeudi a donné lieu à un renvoi au 30 mars comme le demandaient les aînés du rockeur. Mais un document signé en novembre 2017, révélé par BFMTV et attestant que dix nouvelles chansons de leur père étaient prêtes à être commercialisées, pourraient ne pas jouer en leur faveur. À suivre...