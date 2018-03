David Hallyday : Ses mots touchants mais à double sens pour Johnny, sur scène

Samedi 10 mars, David Hallyday est reparti en tournée et a donné un premier concert dans la Nièvre, devant 400 personnes. Le chanteur, qui a récemment lancé, conjointement à sa demi-soeur Laura Smet, une procédure pour contester le testament de leur père Johnny Hallyday, a rendu hommage au regretté rockeur.

Comme le rapporte LCI, David Hallyday a tenu à saluer la mémoire de son père mort en décembre dernier en reprenant deux de ses tubes : J'ai oublié de vivre et le sublime Sang pour sang, dont il avait composé la musique pour son père, lors de la sortie du disque du même nom en 1999. Le chanteur de 51 ans, fils de Johnny et de Sylvie Vartan – qui soutient son fils bec et ongles et a démenti l'information selon laquelle il aurait reçu du vivant de Johnny une donation immobilière de plusieurs millions d'euros sous forme d'héritage, malgré les documents du divorce qu'ont pu consulter plusieurs journalistes –, a envoyé un baiser au ciel et lâché : "Moi, je ne t'oublierai pas." Une pique au regretté rockeur qui a "déshérité" David et Laura, faisant de Laeticia Hallyday la seule bénéficiaire de son testament...

David et Laura ont rendez-vous avec la justice le 15 mars puisqu'ils ont saisi les tribunaux afin d'avoir accès au dernier disque enregistré par Johnny avant sa mort et que Maxim Nucci, Bertrand Lamblot et Laeticia ont finalisé afin que les fans puissent découvrir son ultime travail artistique.

Thomas Montet