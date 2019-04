David McCallum (NCIS) ne quitte pas la série : Son accord avec la production

Les fans de David McCallum et NCIS peuvent respirer ! Contrairement à ce que disaient les dernières rumeurs, il n'est pas prévu que l'acteur de 85 ans quitte la série.

Dans l'un des épisodes de la saison 16 de la célèbre série (actuellement diffusée aux États-Unis), son personnage Donald Mallard, alias Ducky, a annoncé à Gibbs (Mark Harmon) que son futur n'était plus à la médecine légale du Naval Criminal Investigative Service. Beaucoup ont donc, en toute logique, compris qu'il faisait ses adieux. Mais il n'en est rien comme l'a assuré David McCallum à nos confrères de Télé Loisirs : "Je suis vieux et il est temps que je passe plus de temps avec ma femme, qui souhaite repartir vivre à New York [la série est tournée à Los Angeles, NDLR]. J'ai dit aux producteurs que j'étais prêt à rester dans NCIS si j'avais la possibilité de tourner dans moins d'épisodes, et mon contrat a changé." Le comédien tournera donc 12 épisodes sur 24.

"Lorsque je reviens sur le plateau, je ne reconnais que Mark Harmon, qui est le seul, comme moi, à être là depuis le début. Les autres acteurs sont, pour la plupart, nouveaux. C'est étrange, j'ai l'impression d'être dans une nouvelle série", a précisé l'interprète de Ducky.

Ziva (Cote De Pablo) est en effet partie au cours de la 11e saison, Tony (Michael Weatherly) à la 13e saison et Abby (Pauley Perrette) lors de la saison 15. Gibbs (Mark Harmon), McGee (Sean Murray) et David MacCallum seront-ils les prochains ?

L'intégralité de l'interview de David McCallum est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 1er avril 2019.