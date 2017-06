David Pujadas, surpris pour son dernier Journal de 20h : Ses parents présents !

Jeudi 8 juin 2017, l'émotion était au rendez-vous pour le dernier Journal de 20h de David Pujadas après seize années de bons et loyaux services sur France 2. Lors de cette dernière, le présentateur de 52 ans ayant été poussé vers la sortie par sa direction a reçu un soutien de taille !

En effet, comme le journaliste Jean-Baptiste Marteau l'a indiqué sur Twitter avec une photo à l'appui, les parents de David Pujadas l'ont rejoint sur le plateau du 20h après son direct. Une grosse surprise pour celui qui était déjà très ému par l'ovation qu'il venait de recevoir de la part de ses équipes. "Autre petite surprise : la visite des parents de David Pujadas sur le plateau", pouvait-on lire en commentaire du touchant cliché.

"C'est bien d'avoir permis une 'fête' alors qu'on le vire, même si je trouve ça aberrant... Quelle fierté dans les yeux de ses parents !", "C'est une belle surprise !", "C'est dommage, c'est vraiment un départ qui ne fera pas beaucoup de bien à la 2", pouvait-on lire dès les premières réactions à la photo "familiale".

"Je suis navré d'avoir à ce point concentré l'attention de ce journal. J'avais prévu moi-même simplement de vous dire quelques mots parce que c'est le dernier journal que j'aurai eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix mais la route s'arrête et une fois n'est pas coutume, permettez-moi de vous partager mon sentiment. Et ce sentiment, c'est un sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure collective, intellectuelle et civique, je l'espère à votre service. (...) Je souhaite bonne chance et bonne route à Anne-Sophie Lapix. Elle sera avec vous à la rentrée de septembre. Je suis sûr que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec la qualité des équipes ici présentes pour aller encore plus haut", avait conclu David Pujadas quelques instants pus tôt en toute fin de journal.

Pour rappel, c'est Julian Bugier qui remplacera David Pujadas ces prochains jours, Anne-Sophie Lapix prendra les commandes du 20h dès la rentrée.