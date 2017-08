David Pujadas : Une première dynamique et réussie sur LCI !

Après seize ans aux commandes du journal télévisé de 20h sur France 2, David Pujadas tirait sa révérence en juin dernier. Le journaliste de 52 ans a quitté France Télévisions pour LCI, où il est devenu producteur et animateur. Hier, lundi 28 août 2017, celui qui a été remplacé par Anne-Sophie Lapix au JT a fait sa rentrée.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son émission, intitulée 24h Pujadas, l'info en questions et diffusée entre 18h et 20h, en a surpris plus d'un. À commencer par la musique du générique, qui n'est autre que Dani California des Red Hot Chili Peppers. Un choix de titre rock qui a donné le ton pour la suite.

En plus d'infographies et de reportages, les téléspectateurs ont pu assister à un échange musclé entre Adrien Quatennens, député de la France insoumise, et Laurence Parisot, ex-présidente du Medef, au sujet de l'action d'Emmanuel Macron. Le tout ponctué par un David Pujadas en forme, qui a par la suite reçu le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. L'homme politique a d'ailleurs également répondu aux questions de Fabien Namias, ancien chef du service politique de France 2 puis d'Europe 1, invité sur le plateau de LCI.

Cette première a attiré quelques curieux. En effet, 207 000 téléspectateurs étaient devant leur poste de télévision afin de regarder 24h Pujadas, l'info en questions. Ce qui représente 1,6% de part de marché. L'ex-présentateur du 20h s'offre ainsi une jolie audience.