David Schwimmer séparé : La star de Friends et sa femme Zoe font une pause...

Sept ans de mariage... David Schwimmer et sa femme Zoe Buckman se séparent, ayant besoin de prendre de la distance, d'après les informations exclusives du site Us Weekly. Comme son personnage culte dans Friends, Ross fait un break...

"C'est avec beaucoup d'amour, de respect et d'amitié que nous avons décidé de nous séparer pour réfléchir au futur de notre relation. Notre priorité est bien évidemment le bonheur de notre fille et son bien-être pendant cette période compliqué, nous demandons alors votre soutien et le respect de notre vie privée, tandis que nous continuerons à l'élever ensemble et a écrire un nouveau chapitre de notre vie de famille", le couple a conjointement déclaré dans un communiqué relayé par Us Weekly.

Il s'agit de leur premier mariage à tous les deux, mais l'on sait que David Schwimmer a fréquenté la chanteuse et actrice australienne Natalie Imbruglia (1996 à 1997), l'actrice et mannequin israélienne Mili Avital (2001), l'actrice espagnole Carla Alapont (2002 à 2003) et la chanteuse anglaise Tina Barrett (2004).

Celui qui joue Robert Kardashian dans la mini-série The People v. O.J. Simpson : American Crime Story et son épouse, photographe britannique, ont vécu ensemble pendant plus de dix ans. L'acteur de 50 ans et l'artiste de 31 ans se sont rencontrés sur le tournage de la comédie romantique qu'il a réalisée en 2007 à Londres, Cours toujours Dennis. Installés à Los Angeles, il se sont mariés en 2010 et ont accueilli leur fille, Cléo, aujourd'hui âgée de 5 ans – elle fêtera ses 6 ans au mois de mai. Duo discret à Hollywood, David et Zoe avaient foulé le tapis rouge ensemble pour la dernière fois lors de la générale de la pièce The Front Page, à New York en octobre 2016.

Peut-être que comme les héros de son film Cours toujours Dennis, incarnés par Simon Pegg et Thandie Newton, David Schwimmer et Zoe Buckman vont se battre pour sauver leur relation. A suivre...