David (Top Chef 2017) jugé "arrogant" : Son message pour ses détracteurs !

David Gremillet a préféré prendre les critiques avec humour.

Certains candidats de Top Chef 2017 avaient la tête dure durant le tournage. On pense à Franck qui s'est sévèrement fait recadrer par son chef de brigade Philippe Etchebest après avoir insulté deux de ses concurrents. David aussi a eu le droit à quelques remontrances de la part de son mentor Michel Sarran. Exaspéré que son poulain n'en fasse qu'à sa tête au début du concours, le chef lui a remonté les bretelles afin de lui ouvrir les yeux.

Bien qu'il ait rapidement changé de comportement, les critiques sur les réseaux sociaux ont continué à pleuvoir. Une situation qui est loin d'avoir affecté David. Après son élimination lors de l'épisode diffusé mercredi 15 février sur M6, le sous-chef et membre de la direction de l'hôtel-restaurant 4 étoiles L'Esturgeon à Poissy a posté un message sur Facebook afin de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible : "Et voilà ! Top chef se termine pour moi aujourd'hui....! Une expérience télévisuelle faite de belles rencontres avant et après. Même si je n'ai pas réellement brillé sur la plupart des épreuves (...). J'espère que le show vous a plu ;) Mais n'oubliez pas, la télé reste de la télé... Encore merci à tous pour vos messages de soutien."

Après quoi, il a ajouté à l'adresse de ses détracteurs : "Grosses biz à tous les haters qui ont cru voir un candidat arrogant et insolent." Ils apprécieront !