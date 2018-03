Dawson : Cette star aurait pu avoir le rôle de Michelle Williams...

Et si Jen Lindley, incarnée à l'écran par Michelle Williams dans Dawson, avait été jouée par une autre actrice ? Un autre nom avait circulé avant que les producteurs ne fassent leur choix. C'est ce que nous apprend Entertainment Weekly, qui consacre un dossier spécial 20 ans à la série culte.

C'est le créateur Kevin Williamson qui a révélé l'information. Il a ainsi déclaré que Katherine Heigl (révélée par une autre série à succès, Grey's Anatomy) avait tapé dans l'oeil des producteurs après son audition très réussie. Malheureusement, un petit quelque chose lui avait fait défaut... "Elle avait l'air légèrement physiquement plus âgée à ce moment-là [en 1998, lorsque la série a été lancée, elle avait 20 ans, NDLR]. Elle était bien plus jeune, mais elle faisait vraiment plus mature. On lui a fait passer une super audition. Je me souviens qu'on était tous en mode : 'Waouh, elle est douée'", a-t-il raconté.

Le créateur a ajouté que, finalement, Michelle Williams était "arrivée et a[vait] donné l'impression d'être un ange". À l'époque, l'actrice n'avait que 18 ans. Par la suite, c'est surtout au cinéma qu'elle a fait carrière dans Brokeback Mountain, Shutter Island, My Week with Marilyn ou encore Manchester by the Sea et All the Money in the World...

Quant à Katherine Heigl, on le retrouvera dans la série Suits, en remplacement de Meghan Markle.

Thomas Montet