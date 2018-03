Dawson : Retrouvailles des héros, qui ont bien changé, 20 ans après !

Alors que la série Dawson fête cette année les 20 ans – le premier épisode a été diffusé en janvier 1998 –, les acteurs du show ont accepté de se retrouver pour une séance photo à l'initiative du magazine Entertainment Weekly. Ils ont bien évidemment changé...

Sur la couverture du magazine, on peut ainsi voir James Van Der Beek (qui incarnait Dawson Leery), Katie Holmes (alias Joey Potter), Michelle Williams (qui jouait Jen Lindley) et Joshua Jackson (Pacey Witter). Les anciens héros de Dawson ont pris de l'âge, comme en témoignent les petites rides de Joshua et James ainsi que les visages de femmes fatales de Katie et Michelle. Cependant, alors qu'ils tournent tous autour des 40 ans, ils ont gardé tout leur charme et ont franchement plutôt bien vieilli !

Dans les pages intérieures, on retrouve aussi Busy Philipps (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andrea McPhee) et Mary Beth Peil (Evelyn Ryan).

"Je pense que nous nous sommes tous vus au fil des années, mais jamais tous ensemble", a déclaré Katie Holmes. Cette dernière a eu une vie bien remplie depuis la fin de la série en 2003 : elle s'est mariée et a divorcé de Tom Cruise, elle est devenue maman de la petite Suri, a multiplié les rôles au cinéma et à la télé et est même devenue réalisatrice ! "C'est un moment très, très spécial dans ma vie", a pour sa part déclaré le créateur de la série, Kevin Williamson. Celui-ci a depuis notamment travaillé sur les séries The Vampire Diaries et Scream.

Peut-on envisager de retrouver le casting pour un retour de la série ou une adaptation ciné ? Peu probable... Katie Holmes avait d'ailleurs déjà plus ou moins enterré cette idée.