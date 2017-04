De Willow Smith à Lily-Rose Depp : les enfants de stars les plus créatifs

Prenez part au concours #LePireCoupDeFeutre et mettez en avant la créativité de vos enfants ! Publiez sur Facebook, Twitter ou Instagram une photo de vos kids avec des taches (de feutre ou d'aliment), avec les hashtags #LePireCoupDeFeutre et #MerciCrayola.

Votre post apparaîtra sur le mur du concours. Vous tenterez ainsi de gagner un an de produits Crayola et 20 kits de feutres Color Wonder. N'hésitez pas à vous inspirer des blogueuses partenaires du concours : Le blog de Laura, Et Dieu créa, Minireyve, Poulette magique, Morganours, When Shabby Loves Chic.

Willow Smith