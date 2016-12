Debbie Reynolds, Carrie Fisher : Billie face à la mort de sa mère et sa mamie

La mort de Debbie Reynolds le 28 décembre succède à celle de sa propre fille Carrie Fisher, et si la peine est grande pour le monde du cinéma, comment imaginer celle de Billie Lourd, enfant de l'interprète de la princesse Leia et petite-fille de l'icône de Chantons sous la pluie ? A 24 ans, elle vient de perdre les deux femmes de sa vie et son oncle, Todd Fisher, a le coeur brisé pour sa famille et sa jeune nièce.

Petit frère de Carrie Fisher avec qui il a deux ans d'écart, Todd Fisher, producteur et réalisateur, a pris la parole auprès du média E! News pour exprimer son chagrin : "Elle s'en allée pour être avec Carrie. En fait, c'est ce qu'elle a dit ce matin. Plus précisément, elle a dit qu'elle était vraiment sous une énorme pression. Elle a tenu le coup très dignement ces derniers jours, mais elle subissait un stress émotionnel immense avec la disparition de Carrie, c'est vraisemblablement ce qui a déclenché cet événement." Debbie Reynolds a été admise à l'hôpital Cedars Sinai à Los Angeles le 28 décembre après avoir été victime d'une attaque qui lui a été fatale, chez son fils à Beverly Hills, où elle se trouvait pour préparer les obsèques de sa fille Carrie Fisher. La veille, elle apprenait que cette dernière succombait à sa violente crise cardiaque survenue durant un vol reliant Londres à Los Angeles.

Face à cette tragédie familiale, Todd Fisher s'inquiète pour sa nièce, fille de Carrie Fisher et de l'agent de stars Bryan Lourd, et actrice en plein essor : "Billie a 24 ans. Perdre ces femmes, c'est simplement horrible. Elle a leurs gènes, mais on ne peut réaliser ce qu'elle vit. Je ne peux imaginer avoir 24 ans et vivre cela, et moi j'ai 59 ans."