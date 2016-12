Debbie Reynolds : Malgré les conflits et blessures, son ex-mari lui rend hommage

Debbie Reynolds a été mariée de 1955 à 1959 au chanteur, Eddie Fisher, père de ses deux enfants, la regrettée Carrie et Todd. Puis, alors que son amie Liz Taylor a épousé son ex-mari, l'héroïne de Chantons sous la pluie a dit oui en 1960 à Harry Karl, riche industriel de la chaussure, qui dilapide l'essentiel de sa fortune. Ils divorcent en 1973. Viendra ensuite son mariage avec Richard Hamlett en 1984, une union qui durera douze années. Ce dernier a exprimé au Daily Mail sa peine après la mort de la comédienne le 28 décembre à 84 ans, mettant de côté le fait qu'elle l'ait décrit comme diabolique dans ses mémoires.

Quand Debbie Reynolds divorce de Richard Hamlett, l'affaire est exposée dans les tabloïds. Ils ne sont pas restés en bons termes et ne s'étaient pas parlé depuis des années. Cependant, l'homme de 80 ans a tenu à communiquer son hommage, décrivant l'actrice comme "une femme merveilleuse". Il ajoutera : "Beaucoup d'hommes diront ne jamais avoir rencontré la femme de leur vie. Moi, j'en ai épousé trois. Je ne dirai pas de mal de l'une d'elles. Carrie était une belle personne. J'ai le plus grand respect pour elle." Il a également transmis de nombreux clichés familiaux au site britannique, comme pour prouver que malgré le scandale de l'époque, ils ont partagé de beaux moments ensemble.

"C'était une femme très, très douce. Elle aimait tellement ses enfants. Pour elle, perdre Carrie [le 27 décembre, soit la veille de son décès], c'était certainement trop dur. Elle est morte à cause d'un coeur brisé, au sens propre et figuré", a déclaré Richard Hamlett. La star était chez son fils Todd à Beverly Hills pour discuter des funérailles de l'interprète de la princesse Leia quand elle a commencé à se plaindre de difficultés respiratoires. Elle a été rapidement hospitalisée après ce qui avait tout l'air d'être un arrêt cardiaque. Elle ne s'en est pas remise.

Si des funérailles, qui s'avèrent compliquées en raison des deux décès successifs des icônes, s'organisent, Richard Hamlett ne s'attend pas à recevoir une invitation : "La dernière fois que nous avons parlé, c'était au tribunal il y a plus de dix ans. J'ai appelé son bureau juste hier, pour lui dire que je pensais à elle, et ce que j'apprends ensuite c'est qu'elle est à l'hôpital. C'est tellement triste de les perdre, elle et Carrie. Sa fille était une fille absolument merveilleuse, elle venait me voir et sautait sur mes genoux comme un bébé. Elle voulait discuter et dire à quel point elle tenait aux gens." A People Magazine, Carrie Fisher avait dit de ce beau-père : "Mon père a été un drogué, Harry pariait de l'argent. Richard est le plus proche d'être une personne normale pour notre famille."

En 1988, dans une de ses autobiographies, Debbie Reynolds disait que Richard Hamlett était un époux "courageux, loyal et aimant". Puis, elle s'est séparée de lui car elle l'accusait d'avoir une maîtresse, Jane Parker. A l'époque, il lui avait dit qu'elle n'était que sa collègue mais ils ont fini par se marier en 2012. Mère de trois enfants, elle est décédée cette année à 58 ans. Dans son dernier livre sorti en 2013, Unsinkable, son ex-femme avait depuis changé d'avis : "J'avais épousé le diable." Elle citait ainsi les manoeuvres financières douteuses qu'il lui aurait fait faire. Après leur divorce, la cour du Nevada a décidé d'accorder la demande de 12 millions de dollars de l'actrice. Mais son ancien mari étant en famille, elle a dû se contenter de 300 000 dollars et l'a même payé 250 000 dollars pour qu'il ne soit plus propriétaire des hôtels et casinos qu'ils avaient acquis ensemble, rebaptisant le complexe : Debbie Reynolds Hollywood Hotel.