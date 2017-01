Debbie Reynolds, ses souvenirs: Humiliée à Hollywood, traitée de "mauvais coup"...

Elle avait répondu dans son livre à ces calomnies: "Je ne suis pas lesbienne. Je suis peut-être un mauvais coup, mais Eddie était mon premier amour et il aurait pu prendre davantage de temps pour me montrer ce qui l'aurait rendu heureux. Au lieu de cela, il m'a quittée pour ma meilleure amie, Elizabeth Taylor. Visiblement, il avait besoin de me rendre responsable du divorce. Quand les mensonges de Tony sont arrivés jusqu'à moi, je lui ai parlé, il a refusé de revenir sur ses propos : 'Je suis désolé si ça t'a fait du mal, je dis simplement ce qu'Eddie m'a dit. Et je le crois car c'est mon ami.' J'imagine qu'on choisit toujours son camp dans une rupture et Tony a choisi le sien. Mais beaucoup ont eu une réaction tellement violente contre Eddie, quand il m'a abandonnée avec deux petits enfants pour aller avec Elizabeth, qu'il a passé le reste de sa vie à être le méchant de l'histoire. Il a mérité ce statut, et ça me désole que Tony répande ces mensonges. Cela étant, je ne veux pas qu'on croie que c'était plus dur pour moi que pour d'autres. D'autres ont vécu des expériences abominables."