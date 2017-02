Debra Messing : Humiliée et forcée de tourner nue, elle accuse un réalisateur...

Comme beaucoup trop d'autres actrices désabusées à Hollywood, Debra Messing a choisi d'élever le ton pour dénoncer le sexisme et les abus dont elle a été victime sur un tournage remontant aujourd'hui à il y a plus de vingt ans.

Interviewée par le site The Wrap, la comédienne de 48 ans a ainsi confié qu'elle avait été humiliée et critiquée sur son physique par le réalisateur mexicain Alfonso Arau sur le tournage du film Les Vendanges de feu (1995). Pire, l'actrice affirme qu'elle avait été forcée de jouer nue alors que cela n'avait pas été stipulé dans son contrat.

Lorsque le cinéaste lui a ordonné de se déshabiller, elle a choisi de lui dire qu'elle ne se sentait pas à l'aise. "Tu te fiches de moi ? Ton travail est de te mettre nue et de réciter tes répliques, c'est tout. Tu devrais être reconnaissante d'avoir ce rôle. Sors !", lui aurait-il répondu. Debra Messing a également indiqué que son interlocuteur l'aurait humiliée en lui disant que son nez "ruinait" le film.

Le but était de me faire sentir sa domination sur moi

Celle qui est surtout connue du grand public pour son rôle dans la série Will et Grace a aussi expliqué comment ses agents avaient tenté de la dissuader de claquer la porte en la convainquant de se plier à la demande d'Alfonso Arau. Mais, bien qu'elle ait cédé et accepté de tourner une scène de nu, la situation ne s'est malheureusement pas améliorée pour autant. Debra Messing a poursuivi son entretien en indiquant que le réalisateur (aujourd'hui âgé de 85 ans) voulait à tout prix poser lui-même le drap sur son corps nu, tandis qu'elle était allongée dans un lit.

"Il le soulève, scrute mon corps nu, puis dépose le drap sur moi comme un Kleenex usé. Il s'éloigne sans un mot. Il s'avère, après tout ce traumatisme, que la seule partie de mon corps qui est vue nue dans le film est mon dos. Tout était un jeu de pouvoir, un jeu. Et le but était de me rabaisser, de me dépouiller de ma puissance et me faire sentir sa domination sur moi. J'ai dit à mes agents que je ne travaillerai plus jamais avec ce c**nard", a-t-elle déclaré. En partageant cette mauvaise expérience, Debra Messing espère ainsi encourager toutes celles qui se trouveraient dans des situations similaires à ne pas se laisser faire.