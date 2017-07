Découvrez les acteurs canons qui joueront Aladdin et Jasmine au cinéma

Dessin animé culte de notre enfance, Aladdin va être porté sur grand écran et en prises de vues réelles, à l'instar des Maléfique, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle et autres Cendrillon. Un projet porté par Guy Ritchie, à qui l'on doit les Sherlock Holmes mais aussi le récent flop du Roi Arthur. Samedi 15 juillet, les noms des trois acteurs principaux de cette adaptation en live-action ont été dévoilés lors de la D23 – une convention Disney.

Si on savait déjà que le studio aux grandes oreilles avait jeté son dévolu sur Will Smith pour incarner le Génie – et être la caution bankable du projet – Disney a suscité de l'enthousiasme chez les observateurs en dévoilant les noms de ceux qui incarneront les fameux Aladdin et Jasmine. Evitant le spectre de white-washing, la firme a par exemple préféré prendre un parfait inconnu, né en Egypte, pour incarner l'altruiste et courageux héros du conte des Mille et Une Nuits : Mena Massoud.

Inconnu du grand public, il a fait ses armes dans des séries telles que The 99 et Open Heart, et sera bientôt à l'affiche de Jack Ryan. Physiquement, Massoud fera assurément un superbe Aladdin. Doté d'un regard envoûtant, son charme rappelle celui de Rami Malek. Ces dernières semaines, le jeune acteur canadien a par ailleurs entamé une véritable métamorphose physique, passant d'un corps très normal à un gabarit bien plus musclé. Des images qui s'apprécient...