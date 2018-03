Découvrez tranquillement les secrets et mensonges de la famille "Greenleaf"...

Les secrets de la famille Greenleaf arrivent chez vous ! La saison 1 de la série, renouvelée pour une troisième, est désormais disponible en DVD. L'occasion de retrouver ou de découvrir l'évèque James Greenleaf, fondateur d'une église comptant de nombreux fidèles.

Pour les profanes, Greenleaf est une série américaine créée par Craig Wright et produite par la puissante figure de la télévision américaine Oprah Winfrey. Au casting, on retrouve Keith David qu'on a pu voir dans Community, Lynn Whitfield (Mistresses) et Merle Dandridge (The Night Shift).

Greenleaf, diffusé en France sur Netflix, suit les relations complexes de la famille Greenleaf, entre secrets et mensonges, au sein de l'église influente de Memphis. Leur quotidien est bouleversé avec l'arrivée de la fille du clan, Grace, de retour chez elle après être partie vingt ans plus tôt, quand sa soeur Faith est morte.

Greenleaf, saison 1 : disponible depuis le 21 mars 2018 en DVD