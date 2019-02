Delphine Coutant : La chanteuse agressée au cutter en plein concert

Delphine Coutant s'apprêtait à chanter quand un homme l'a agressée avec un cutter. Les faits se sont déroulés vendredi 15 février 2019, en début d'après-midi, dans un restaurant social Pierre-Landais à Nantes. Selon nos confrères de 20 minutes, l'artiste de 42 ans a vu un homme bondir sur elle et essayer de lui porter des coups de cutter au thorax. Elle s'est protégée du bras et a été blessée à la main.

Sur Facebook, la chanteuse a publié un message dans lequel elle dit avoir été opérée et se veut positive malgré les circonstances : "Chers amis. J'ai une nouvelle pas très douce à vous annoncer. Comme certains le savent, j'ai été victime vendredi d'une tentative d'homicide au cutter au moment où je m'apprêtais à chanter. Je m'en sors bien, le chirurgien m'a assuré que je pourrai reprendre la musique." Delphine Coutant a expliqué à Ouest France qu'elle avait eu très peur : "J'ai compris tout de suite qu'il voulait me tuer." Elle doit aussi son salut à l'équipe du restaurant qu'elle remercie dans son message Facebook : "Je ressens une gratitude infinie envers les usagers et l'équipe du restaurant social Pierre-Landais qui m'ont sauvé la vie et permis de recevoir aussitôt le meilleur de l'humanité. Je reviens dans un mois."