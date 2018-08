Delphine Wespiser en froid avec Sylvie Tellier ? Sa réponse sans tabou...

Mercredi 1er août 2018, Delphine Wespiser a accepté de répondre aux questions de ses admirateurs sur Instagram.

À cette occasion, notre sublime ex-Miss France 2012 âgée de 26 ans a notamment été questionnée sur l'état de ses relations avec Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France qui vient d'accueillir un petit Roméo.

"Comment te sens-tu (sic) avec Sylvie après Miss France ? Es-tu un peu exclue du comité ?", lui a-t-on demandé, certainement parce qu'elle est rarement vue en compagnie des autres miss. La jolie Delphine a aussitôt indiqué : "Non je ne me sens pas exclue, je ne suis simplement pas dans son association Les Bonnes Fées, et je n'ai pas d'agent, donc je ne suis pas chez Talent Lab [une entreprise gérée par Sylvie Tellier, NDLR], c'est un choix. Voilà pourquoi je suis moins présente dans les événements Miss France. No soucis."

Également interrogée sur son actualité, Delphine Wespiser n'a pas caché qu'elle pensait se faire facilement une place dans l'équipe Touche pas à mon poste (C8) à la rentrée prochaine. "Je pense graaaave ! Enfin, j'espère @CyrilHanouna. En tout cas, j'ai trop hâte", a-t-elle répondu avant d'indiquer qu'elle devrait normalement participer deux fois par semaine au show médias le plus déjanté du PAF.