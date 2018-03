Delphine Wespiser, en plein régime : "C'est plus facile de prendre du poids"

Delphine Wespiser s'est lancé un challenge le 8 mars dernier : perdre trois kilos en une semaine. Et, presque une semaine après l'avoir débuté, Miss France 2012 a déjà vu des résultats comme elle l'a confié en Insta Story, ce mardi 13 mars.

"Au final, presque deux kilos en une semaine. Et le dernier je vais le faire tranquillement en deux semaines pour que le résultat soit durable", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut découvrir son poids actuel qui est de 58,7 kilos. Si elle semblait s'être délestée de ces kilos facilement, Delphine Wespieser a souligné à ses abonnés que c'était loin d'être un long fleuve tranquille : "La conclusion, c'est qu'il est plus facile de prendre du poids en une semaine que d'en perdre. Donc attention aux écarts et aux semaines de folie."