Delphine Wespiser : La demande coquine d'un admirateur

Les personnalités publiques reçoivent parfois de folles demandes de la part de leurs fans. Delphine Wespiser peut en témoigner ! En story Instagram, Miss France 2012 a dévoilé une lettre que lui a envoyé un dénommé Franck, un... fétichiste des pieds.

L'homme en question a demandé à la belle rousse âgée de 27 ans de lui transmettre une photo de ses pieds, mais pas que : "Etant d'une nature fétichiste, j'aurais voulu savoir si tu pouvais m'envoyer une photo de tes pieds. Et serait-il possible de recevoir également une simple paire de chaussettes que tu as portées ?"

Franck a ensuite remercié d'avance Delphine Wespiser. "Je te souhaite une bonne continuation à la télévision, et dans tes autres projets. Amicalement. Franck", a-t-il conclu son courrier. Malheureusement pour lui, la petite amie de Roger ne répondra pas favorablement à sa demande. En commentaire d'une photo de ladite lettre, Delphine Wespiser a écrit : "C'est une blague ?"

L'ancienne reine de beauté en dira peut-être plus dans Touche pas à mon poste. Elle a en effet la chance de faire partie des chroniqueurs de l'émission animée par Cyril Hanouna. Comme ses collègues, elle n'hésite pas à dévoiler quelques anecdotes parfois cocasses. Début septembre, elle confiait par exemple : "On dormait et à 3h du matin j'entends du bruit. J'ai allumé la lumière et là, je vois un chat dans notre lit qui n'arrêtait pas de se frotter comme ça. J'étais pétée de rire. En fait, c'est le chat du voisin qui est rentré par notre fenêtre. C'était improbable, c'est à dire que tu te réveilles et que tu as un chat au cul."